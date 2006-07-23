На Майдані Незалежності настала ”Пора правди”

На столичному Майдані Незалежності проходить конкурс малюнка на асфальті "Пора правди".

Як повідомляє «5 канал» , організатори конкурсу - мешканці наметового містечка на Майдані,- пропонують перехожим малювати своє бачення політичних подій України. Переможців визначатимуть у номінаціях - "Найгостріший", "Найсмішніший" та просто "Найкрасивіший малюнок". Головними героями крейдяних зображень стали учасники антикризової коаліції. Намалювати свою правду запросили і представників Партії регіонів, проте, вони від участі в конкурсі відмовилися.

Як зазначив один з організаторів заходу, “мета цього конкурсу малюнків на асфальті - дати можливість людям намалювати свою правду такою, як вона є, якою вони бачать політичну ситуацію в Україні, а саме в парламенті”.