У разі розхитування легітимності ООН не залишиться ніяких правил, окрім права сильного – Путін

Про це заявив президент РФ Володимир Путін сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент УНІАН.

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«Звичайно, світ змінюється, і ООН повинна відповідати цій природній трансформації. Росія на основі широкого консенсусу готова до цієї роботи з подальшого розвитку ООН зі всіма партнерами, але вважаємо спроби розхитати авторитет і легітимність ООН вкрай небезпечними. Це може призвести до обвалення всієї архітектури міжнародних відносин. Тоді у нас дійсно не залишиться ніяких правил, окрім права сильного», - сказав Путін.

За його словами, «це буде світ, в якому замість колективної роботи буде головувати егоїзм, світ, у якому буде дедалі більше диктату і дедалі менше рівноправності, менше реальної демократії і свободи, світ, у якому замість по‑справжньому незалежних держав буде множитися на число фактичних протекторатів, керованих ззовні територій».

Путін підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй – структура, якій немає рівних по легітимності, показності і універсальності.

«Так, на адресу ООН лунає останнім часом чимало критики. Нібито вона демонструє недостатню ефективність, а прийняття принципових рішень впирається в нездоланні протиріччя, насамперед, між членами Ради Безпеки. Однак хочу зазначити, що розбіжності в ООН були завжди, протягом всіх 70 років існування організації. І застосовувалося право вето завжди: ним користувалися і Сполучені Штати Америки, і Великобританія, і Франція, і Китай, і Радянський Союз, а пізніше - Росія. Це абсолютно природно для настільки багатоликої і представницької організації. При заснуванні ООН і не передбачалося, що тут буде панувати однодумність. Суть організації, власне, і полягає в пошуку і виробленні компромісів, а її сила – у врахуванні різних думок і точок зору», - сказав російський президент.

Він заявив, що «обговорювані на майданчику ООН рішення узгоджуються у вигляді резолюцій або не узгоджуються, як кажуть дипломати: проходять, або не проходять. І будь-які дії будь-яких держав в обхід цього порядку нелегітимні і суперечать Статуту Організації Об'єднаних Націй, сучасному міжнародному праву».

«Ми всі знаємо, що після закінчення «холодної війни» – всі це знають – у світі виник єдиний центр домінування. І тоді у тих, хто опинився на вершині цієї піраміди, виникла спокуса думати, що якщо вони такі сильні і виняткові, то краще за всіх знають, що робити. А отже, не потрібно рахуватися і з ООН, яка часто замість того, щоб автоматично вирішити, узаконити потрібне рішення, тільки заважає, як у нас кажуть, «плутається під ногами». Пішли розмови про те, що Організація в тому вигляді, в якому вона була створена, застаріла, виконала свою історичну місію», - сказав Путін.