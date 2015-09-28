Путін: Не можна допустити повернення додому терористів із РФ та Європи, які відчули запах крові

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем у рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Говорячи про події на Близькому Сході, Путін заявив, що в такій ситуації «лицемірно і безвідповідально виступати з гучними деклараціями про загрозу міжнародного тероризму і при цьому заплющувати очі на канали фінансування і підтримки терористів».

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За його словами, це відбувається за рахунок наркобізнесу, нелегальної торгівлі нафтою, зброї, а також через спроби маніпулювання терористичними угрупованнями, «ставлячи їх собі на службу» для досягнення своїх власних політичних цілей з надією пізніше їх ліквідувати.

«Тим, хто дійсно так чинить і так думає, хотів би сказати, шановні панове, Ви маєте справу з дуже жорстокими людьми, але зовсім не з дурними і не примітивними, вони не дурніші за вас, і ще не відомо, хто кого використовує у своїх цілях», - сказав Путін.

Путін вважає, що дані про передачу зброї «помірній опозиції терористів» (у Сирії) найкраще тому підтвердження.

«Вважаємо, що будь-які спроби загравати з терористами, а тим більше озброювати їх, не просто не далекоглядні, а пожежонебезпечні. Як результат, глобальна терористична загроза може критично зрости, охопити нові регіони планети», - сказав він.

Президент РФ зазначив, що в лавах Ісламської держави проходять обкатку бойовики з багатьох країн, у тому числі з Європи, Росія також не є винятком.

«Не можна допустити, щоб ці головорізи, які відчули запах крові, потім повернулися до себе додому і там продовжили свою «чорну» справу. Ми цього не хочемо, цього ніхто не хоче», - заявив Путін.