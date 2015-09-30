Блокада Криму: Окупаційна влада запросила Порошенка приїхати на півострів

Про це заявив так званий "віце-спікер кримського парламенту" Андрій Козенко, передає РІА «Новости».

«Сьогодні основне завдання чинної української влади - звернути на себе увагу, будь-якими способами заявити про себе. Говорячи про Крим, ніхто з українських політиків не запитав, як кримчани відчувають себе, як їм живеться. Ніхто з них не приїхав. А я б, наприклад, був би радий, якщо б приїхав Порошенко...», - сказав Козенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.