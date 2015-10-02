Знімаючи "Відродження", Дніпропетровську область віддають Ахметову - Карасьов

Так прокоментував ситуацію з цією політичною силою політолог Вадим Карасьов.

«Зняття з реєстрації кандидата в мери і списку від партії «Відродження» означає, що Дніпропетровськ поділять провладна сила і Опозиційний блок. Там, очевидно, робиться ставка на перемогу Вілкула і на повернення до Дніпропетровська Ахметова. Вілкул - не стільки від Опозиційного блоку, скільки від її ахметівської частини», - сказав експерт.

Також політолог вважає, що у Дніпропетровську реалізовується партнерство олігархів від влади та Опозиційного блоку.

«У Дніпропетровській області спостерігається ситуативна гра та партнерство Опоблоку та владної сили. Це - союз влади та окремих олігархів, бо Ахметов має повернутись до Дніпропетровська та Дніпропетровської області», - наголосив він.

«Це - партнерство олігархів, яких пов’язують з Опозиційним блоком, та олігархів, яких пов’язують з владою. Однім олігархам віддають одні регіони, іншим – інші. Це продумана гра, а не просто політичний союз на рівні парламенту, уряду. Це – питання про те, як оптимально розділити регіони і регіонально розділити країну між собою», - підкреслив Карасьов.

Також він припустив, що таке партнерство та використання «брудних» технологій під час виборчої кампанії може призвести до активізації протестних настроїв у суспільстві.

«Якщо не буде чесних, справедливих виборів, то люди не будуть довіряти владі і будуть знову виходити на вулиці», - резюмував він.

Раніше кандидат до Дніпропетровської обласної ради від партії «Відродження» Святослав Олійник заявляв, що «Опозиційний блок» веде до влади «тітушек» під виглядом партії-клона «Відродження».

Відомо, що у Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон «Всеукраїнське об'єднання «Відродження України», де головою також є Куцін, як і в справжньої партії «Відродження». Фейковий Куцин родом з Тернопільської області, а лідер «Відродження» Володимир Семенович Куцин - генеральний директор ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».

У Кривому Розі, крім справжньої партії «Відродження», зареєстровано дві партії клона – політична партія «Відродження України» та партія «Всеукраїнське об’єднання «Відродження України».

Зареєстровані також клони кандидатів в мери Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська.