Інфляція у квітні становила 3,1%

Інфляція в Україні у квітні становила 3,1%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ 30 квітня заявив, що уряд України чекає в квітні інфляцію на рівні нижче 3%.

«Якби не було від високих посадовців закликів щодо інфляційних очікувань, якби не було залякування інфляційними проблемами, то, я думаю, інфляція була б вже менше 2%”, - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що уряд прогнозує подальше зниження темпів зростання інфляції, і в другій половині року її рівень досягне прогнозованих раніше урядом результатів.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%, з початку цього року зростання споживчих цін становило 9,7%.

У березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, в січні-березні до аналогічного періоду 2007 року - 22,5%.

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

За даними джерела, наближеного до Ради Нацбанку, уряд планує підвищити прогноз інфляції на цей рік з 9,6% до 15,3-15,6%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, в 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.