Київ вітає скасування "виборів" у "ДНР" та "ЛНР" - прес-секретар Кучми

Про це повідомила у своєму Facebook прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона вітає заяву представників окремих районів Донецької і Луганської областей про скасування виборів 18 жовтня і 1 листопада", - написала вона.

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Разом з тим, як підкреслила Д. Оліфер, для повернення непідконтрольних територій в правове поле Україна вважає необхідним "скасування результатів виборів 2 листопада 2014 року, які не були визнані ані міжнародним співтовариством, ані Києвом, ані Москвою".

Як зазначила прес-секретар Кучми, цей крок дасть можливість провести чесні, законні і справедливі вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі виборчого законодавства України та з урахуванням вимог ОБСЄ, що повністю відповідає Мінським угодам і домовленостям, досягнутим лідерами країн "нормандської четвірки" в Парижі 2 жовтня.

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Нагадаємо, раніше у вівторок представники терористичних "ДНР" і "ЛНР" оголосили, що погодилися перенести "вибори" відповідно з 18 жовтня та 1 листопада на наступний рік.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, що учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовыборов 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР і ЛНР "буде прийнятий окремий закон".