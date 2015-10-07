У Мінську українська сторона порушила питання присутності на Донбасі новітньої зброї РФ - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, уповноважений президента з питань мирного врегулювання в Донецькій та Луганській області Ірина Геращенко.

«Українська делегація на вчорашніх переговорах у Мінську дуже жорстко поставила питання про присутність новітньої російської зброї сучасного виробництва, зокрема, комплексів “Буратіно”, зафіксованих СММ ОБСЄ і сфотографованих нею», - повідомила Геращенко і додада: «Браттям» не було що відповісти.

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«Так само я в чергове жорстко поставила питання незаконного переміщення на територію України російських ”гумконвоїв”. Протягом року до нас в країну вдерлося вже 40 конвоїв, це 4 460 вантажівок. Наші прикордонники змогли оглянути лише 34 – так зване візуальне спостереження, коли їм на російських митницях показали хвіст проїжджаючих повз машин через прикордонні пункти ” Донецьк” і ” Матвіїв Курган”, що межують з непідконтрольними окупованими територіями», - зазначила Геращенко.

«І ми не знаємо, що в них завозилося, але точно не гуманітарна допомога . МЗС після кожного конвою надсилає ноти з протестом, а Путін «слушаєт да ест». Ми боремося за повернення всіх переміщень на українську територію в правове поле», - наголосила Геращенко.