Черговий російський "гумконвой" вторгся в Україну

Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі каналу "112" .

Читайте такожРосія відправила на Донбас сороковий "гуманітарний конвой"

Він зазначив, що російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 40-го так званого "гуманітарного конвою".

"У період з 7 до 8 години (30 вересня - УНІАН) через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідували дві колони конвою у складі 112 автомобілів. Вони перевозили продукти харчування та медикаменти", - повідомив Андрій Демченко.

Він наголосив, що вкотре переміщення "гумконвою" порушило норми як українського, так і міжнародного законодавство, а також погоджені з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальності.

"Контроль української міжвідомчої групи здійснювався лише шляхом візуального спостереження, без виконання контрольних функцій", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких українській стороні невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".