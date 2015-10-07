Олланд: перенесення псевдовиборів на Донбасі дозволяє виконувати Мінські угоди

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд в Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Після того, як сепаратисти відклали вибори, які були заплановані на середину жовтня, Мінський процес може продовжуватися, виводиться легке озброєння, і скоро послідує важка артилерія. Війна завершиться, мир буде відновлений. Ми здатні цього досягти в ім’я Європи і для Європи. Це в інтересах взагалі світу", - заявив Франсуа Олланд.

Президент Франції наголосив, що Європа має зобов’язання реагувати. "В Україні ми відреагували на брутальне порушення міжнародного законодавства. Це про те, щоб запобігти війні у воротах нашого континенту. Європейські країни продемонстрували єдність, коли застосували (щодо Росії) режим санкцій", - підкреслив він.

При цьому Франсуа Олланд зауважив, що навколо "ефективності та тривалості" санкцій також точилися і "законні дискусії".

Президент Франції наголосив, що Німеччина та Франція "особливо віддані досягненню домовленостей у Мінському процесі". У цьому зв’язку він нагадав про переговори, які 2 жовтня пройшли у Парижі в Нормандському форматі.