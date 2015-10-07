У Мінську обговорювали закон про вибори в окремих районах Донбасу – Сайдік

За його словами, під час зустрічі у вівторок сторони обговорювали особливого закону, який дозволить провести вибори в окремих районах Донбасу, повідомляє Радіо Свобода.

«Тристороння група взяла до відома (заяву сепаратистів про перенесення «виборів» – ред.). Політична підгрупа зараз зосередиться на опрацюванні особливого закону про місцеві вибори відповідно до результатів зустрічі «нормандської четвірки», яка відбулася 2 жовтня у Парижі, щоб проводити вибори у повній відповідності з мінськими угодами», – заявив сказав Сайдік після завершення зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську.



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Окрім цього, за словами Сайдіка, до наступної зустрічі підгрупа з безпеки підготує нові пропозиції щодо відведення важких озброєнь від лінії зіткнення на Донбасі.

Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний вважає рішення сепаратистів з угруповань «ЛНР» та «ДНР» шантажем, оскільки йдеться не про скасування, а про перенесення ними цих «виборів».

Представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» у Тристоронній контактної групі Денис Пушилін та Владислав Дейнего заявили, що особливий закон про вибори на окупованій території Донбасу має бути парафований всіма сторонами, які беруть участь у переговорах у Мінську.

Раніше УНІАН повідомляв, що 6 жовтня в Мінську обговорять особливості проведення виборів на Донбасі в рамках тристоронньої контактної групи.

Як повідомлялося, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна статися разом з виборами".

"Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.