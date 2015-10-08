Рада запроваджує інститут приватних виконавців судових рішень

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 340депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Даним законопроектом запроваджується модернізація органів державної виконавчої служби та запровадження інституту приватних виконавців, визначено їхній правовий статус, врегульовується процедура набуття та зупинення права на здійснення відповідної діяльності, визначаються особливості їхнього фінансового забезпечення.

Міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що «інститут приватних виконавців - це жодним чином не введення жодних колекторів».

За його словами, вони займатимуться виконанням рішень судів в сфері бізнесу. При цьому міністр додав, що «соціально чутливі рішення, такі як соціальні виплати, питання, пов’язані з сімейними спорами, питання, пов’язані з виконанням рішень по відношенню до держави, повинні виконуватися державними виконавцями» - наголосив Петренко.

Міністр зауважив, що після запровадження інституту приватних виконавців в Польщі та країнах Прибалтики рівень виконання судових рішень «збільшився в рази».

«Зараз у Польщі виконується майже 80% всіх судових рішень», - додав Петренко.

Законопроектом визначено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. При цьому зазначається, що приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.

Законопроектом передбачено, що Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Документом визначено, що приватний виконавець з метою належного виконання його обов'язків має право залучати працівників органів внутрішніх справ для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.

Проект закону передбачає норму, згідної якої винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової. При цьому основна винагорода, залежно від виконавчих дій, які підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: фіксованої суми – у разі виконання рішення немайнового характеру; відсотка від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі, за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом міністрів. Основна винагорода приватного виконавця, яка встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом.

Відповідно до законопроекту стягнення з боржника додаткової винагороди приватному виконавцю, а також додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції, не допускається

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Законопроектом пропонується встановити новий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців.

Так, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби, а також приватного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами в суді, який видав виконавчий документ, в порядку, передбаченому законом. Таким чином, законопроектом впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особою права на справедливий суд.

Законопроектом передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння державного виконавця, приватного виконавця, службових приміщень державного виконавця або офісу приватного виконавця, тимчасового доступу до речей і документів державного виконавця, приватного виконавця слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає вичерпний перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому зазначається, що орган або посадові особи, які затримали державного виконавця чи приватного виконавця або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані протягом 24 годин повідомити про це Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції, а щодо приватного виконавця – також і Раду приватних виконавців України.

В прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту зазначається, що він набере чинності з 1 березня 2016 року.