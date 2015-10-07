Вища Рада юстиції рекомендує звільнити 5 суддів, які приймали рішення проти майданівців

ВРЮ рекомендує звільнити п'ять суддів, які приймали рішення проти учасників Майдану, йдеться у повідомленні прес-служби Вищої Ради юстиції.

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На засіданні дисциплінарної секції ВРЮ розглянули шість дисциплінарних справ, відкритих за висновками ТСК з перевірки суддів судів загальної юрисдикції щодо суддів, які розглядали рішення, прийняті проти учасників масових акцій протестів в Україні в період з 21 листопада 2013 року по 11 квітня 2014 року.

"Стосовно п'яти суддів дисциплінарна секція Вищої ради юстиції прийняла висновок рекомендувати Вищій раді юстиції внести подання про звільнення з посади судді за порушення присяги",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, дисциплінарна секція рекомендує ВСЮ внести подання про звільнення судді Солом'янського райсуду Києва Алли Демидовської, судді Шевченківського райсуду Києва Дмитра Кравця, судді Святошинського райсуду Києва Володимира Макаренка, судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, судді Червонозаводського райсуду Харкова Дениса Чудовського.

У той же час щодо судді Червонозаводського райсуду міста Харкова Олени Васильєвої подання про звільнення вносити не будуть.