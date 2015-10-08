Рада сьогодні розгляне необхідні для візової лібералізації законопроекти (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів, пов'язаних з виконанням плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

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Як передає кореспондент УНІАН,порядком денним на сьогодні передбачено також розгляд законопроекту про фінансування політичних партій і про систему іномовлення України.

Крім того, буде розглядатися питання реформування державних і комунальних ЗМІ. Народні депутати планують розглянути президентські законопроекти щодо сплати судового збору і виконання судових рішень. Парламент також розгляне законопроект про особливий режим спеціальної конфіскації майна.