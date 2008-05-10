У БЮТ - проти того, щоб українці брали участь у бойових діях

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО відвідав Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів „Лісова поляна”, де привітав учасників бойових дій в Афганістані зі святом 9 Травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

„У це свято варто вшанувати усіх, хто пройшов війну, максимально підтримати їх, організувавши для ветеранів гідне лікування, забезпечити реалізацію їхніх соціальних гарантій та створити умови для реалізації їх потенціалу в умовах сучасної України”, зазначив М.ТОМЕНКО.

Він висловив переконання, що “найважливіше – зробити все можливе, щоб українці ніколи не брали участь у бойових діях, де б вони не відбувалися”.

М.ТОМЕНКО передав афганцям спортивне обладнання для волейбольного та баскетбольного майданчиків у госпіталі та медикаменти для лікування.

Як зауважує прес-служба, М.ТОМЕНКО є учасником бойових дій, проходив службу в Афганістані у 1983-1985 рр. Протягом останнього періоду він разом зі своїми колегами-депутатами опікується єдиним в Україні госпіталем для афганців „Лісова поляна”.