Ющенко їде до Литви

Сьогодні, 12 травня, відбудеться державний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Литви.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, під час візиту відбудеться зустріч президентів України та Литви у вузькому колі, засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, а також переговори Президента України з прем`єр-міністром та головою Сейму Литви.

Глава Української держави відвідає музей жертв геноциду і відкриє експозицію про Голодомор в Україні 1932-33 рр.

Президент України також братиме участь у церемонії покладання вінка до Меморіалу полеглим у боротьбі за незалежність Литви.