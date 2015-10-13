Порошенко хоче створити у "Межигір'ї" реабілітаційний центр для бійців АТО

18:36, 13 жовтня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко запропонував уряду передати резиденцію «Межигір'я» Міністерству оборони та створити там реабілітаційний центр для учасників АТО.

Межигорье / Фото УНИАН

Як повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter, про це Порошенко заявив у ході робочої поїздки до Дніпропетровська.

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Також президент додав, що він пропонує передати оздоровниці, які належать профспілкам, в тимчасове або постійне користування для реабілітації учасників АТО.

За словами Порошенка, учасники АТО цього насправді заслужили.

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