Яценюк запитав у Пинзеника, де зміни до бюджету-2008

До Верховної Ради досі не внесено законопроект про зміни до державного бюджету України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сьогодні Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що у нього відбулася розмова з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, який пояснює невнесення законопроекту на розгляд Верховної Ради тим, що уряд очікує рішення Конституційного Суду України стосовно відповідності чинного закону про держбюджет-2008 рік Конституції України.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що на розгляд парламенту не внесено проект програми соціально-економічного розвитку України.