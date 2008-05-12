У БЮТ хочуть прийти до Ющенка вночі

Рада коаліції ініціює зустріч з Президентом України та прем’єр-міністром України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Андрій ШКІЛЬ (фракція БЮТ).

За його словами, така зустріч мала би відбутися «або сьогодні увечері, або вночі». За його словами, дана зустріч дозволила б «зняти питання, які нуртують у суспільстві». Він вважає, що це також дало би змогу зняти ряд питань, які існують щодо роботи парламенту і в такому випадку «завтра без жодних проблем відбувся б виступ Президента у парламенті».

А.ШКІЛЬ від себе пропонує, щоб відбулася також зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з усім складом коаліції. Він зазначив, що зустріч прем`єр-міністра України із всіма членами коаліції вже відбулася.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи блокуватиме фракція БЮТ трибуну, у разі, якщо завтра не розглядатиметься питання щодо зміни керівництва Фонду держмайна України, А.ШКІЛЬ відповів, що блокування трибуни - це «прерогатива опозиції».

У той же час, він зазначив, що в разі, якщо питання не буде розглянуте, фракція БЮТ «буде реагувати відповідно». При цьому він не уточнив, про які заходи з боку БЮТ йде мова.