СБУ викликала Затуліна на бесіду

Першого заступника голови Держдуми РФ у справах СНД Костянтина Затуліна викликали сьогодні «для бесіди» в Службу безпеки України (СБУ), у той час коли він проводив конференцію, присвячену 225-річчю Чорноморського флоту в Будинку Москви в Севастополі.

Сьогодні ж Служба безпеки України оголосила про заборону мерові Москви Юрію Лужкову в`їжджати на територію країни.

Газета.ру