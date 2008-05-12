СБУ викликала Затуліна на бесіду
14:35, 12 травня 2008Політика
2076 0
Під час прес-конференції
Першого заступника голови Держдуми РФ у справах СНД Костянтина Затуліна викликали сьогодні «для бесіди» в Службу безпеки України (СБУ), у той час коли він проводив конференцію, присвячену 225-річчю Чорноморського флоту в Будинку Москви в Севастополі.
Сьогодні ж Служба безпеки України оголосила про заборону мерові Москви Юрію Лужкову в`їжджати на територію країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter