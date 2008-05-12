Мер Києва особисто перевірив недобудоване метро

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про пріоритетність відкриття нових станцій метро в кожному районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час особистої перевірки ходу будівництва станції метро «Деміївська» - першої станції метро в напрямку житлового масиву Теремки.

«Розвиток метрополітену, відкриття нових станцій у кожному районі Києва – основний пріоритет транспортної політики Блоку Леоніда Черновецького. Цього року ми збільшили фінансування будівництва метрополітену у п’ять разів. Уже до кінця 2008 року відкриються чотири нові станції метро: "Деміївська", "Васильківська", "Голосіївська" та "Червоний хутір". Також ми збільшили фінансування Подільсько-Воскресенського мостового переходу, і вже до 2011 року по ньому підуть поїзди метро до станцій «Подільська», а також «Райдужна» та «Милославська» на Троєщині», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Наше першочергове завдання – найближчим часом прокласти лінії метрополітену до житлових масивів Теремки, Троєщина та Виноградар. Ми докладаємо усіх зусиль аби протягом найближчим років нові станції метро з’явилися в усіх районах Києва», - зазначив мер.

Як запевнив журналістів голова фракції Блоку Черновецького у Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, «загалом за 4 роки буде відкрито 17 нових станцій".