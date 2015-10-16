СНД підтвердило свою затребуваність після розпаду СРСР - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі.

«Розвиток тісного багатопланового співробітництва в рамках Співдружності - незмінний пріоритет зовнішньої політики Росії. Наступного року нашій організації виповнюється 25 років, за цей час вона підтвердила свою потрібність як представницьке об'єднання на пострадянському просторі», - сказав Путін.

За його словами, сьогодні на країни «впливає цілий ряд негативних зовнішніх чинників – зниження цін на ряд наших основних експортних товарів, невизначеність у світовій економіці, зростання політичної напруженості в багатьох регіонах. Всі ці моменти призводять до уповільнення економічної активності в регіоні».

«Сукупний ВВП країн Співдружності в першому півріччі 2015 року знизився, так само, як інвестиції в основний капітал. Товарообіг між нашими країнами також просів. У цій ситуації необхідно продумати комплекс заходів і зниження залежності національних економік від зовнішніх ринків і подумати про пожвавлення ділових зв'язків усередині самої Співдружності», - сказав Путін.

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У засіданні взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Вірменії Серж Саргсян, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Іслам Карімов, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій Галбур, заступник голови Кабінету міністрів Туркменістану Сатлик Сатликов, тимчасовий повірений у справах України в Казахстані Юрій Лазебник, голова Виконавчого комітету – виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв.

Наступне засідання Ради очільників держав СНД заплановано провести 16 вересня 2016 року в Киргизії.