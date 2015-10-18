Прем'єр назвав міфом виборчі гасла про тарифи і підвищення пенсій

Про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 18 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що майбутні вибори до органів місцевої влади – це не національні вибори. Водночас під час виборчої кампанії політичні сили використовують низку неправдивих гасел, зокрема «про те, що вони зменшать тарифи», каже Яценюк.

«Це брехня. Тарифи визначаються тільки центральною владою. І ті, хто розповідають, що тарифи можна зменшити, вони саме і купували газ по 500 дол., а не по 250, як ми сьогодні добилися. І саме ті, хто обіцяють сьогодні зменшення тарифів, зробили все, щоб сформувалися газові олігархи, щоб з державного бюджету витікали мільярди дол. і щоб ми мали газову залежність від Російської Федерації», - наголосив прем’єр.

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Проте місцеві депутати можуть і зобов’язані завершити програму субсидій. Арсеній Яценюк нагадав, що Уряд виділив 24,5 млрд для надання субсидій.

Ще одне передвиборче гасло, зазначив Яценюк – що після місцевих виборів в Україні буде контрактна армія. Глава уряду зазначив, що рішення про запровадження контрактної армії є винятковою компетенцією президента та уряду України: «Це наша політична ціль – сформувати в Україні винятково професійну та фахову армію. І ми рухаємося до цієї цілі вже останніх 18 місяців».

А зобов’язання міських голів і місцевих депутатів - зайнятися проблемами демобілізованих, наголосив Яценюк.

Ще одні «обіцянки» цієї передвиборчої кампанії, зазначив глава уряду – «що місцеві вибори всім підвищать заробітні платні й пенсії»: «Це також міф. Рішення про підняття заробітних плат і пенсій вже прийняв уряд України. Так, це тільки перший етап. Але все, що ми заробили, весь ресурс, який ми додатково отримали, ми розподілили на підвищення зарплат, пенсій, стипендій. 12,5 млн українських громадян отримали додаткові кошти, починаючи з 1 вересня цього року».

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Водночас обов’язок місцевої влади – прозоро й ефективно використовувати кошти, які місцеві бюджети отримують внаслідок проведеної урядом бюджетної децентралізації.

«Ви повинні вимагати у місцевої влади звітності й прозорості використання цих коштів», - звернувся до українців Яценюк.