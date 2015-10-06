У Сумах вимагають від президента та прем’єра економічно обґрунтованих тарифів ЖКГ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі облради.

Згідно з повідомленням, відповідний лист був підготовлений під час круглого столу, що відбувся в облраді за ініціативи обласної ради профспілок.

Головуючими на заході стали голова Сумської ОДА Микола Клочко та заступник голови облради Віра Лаврик, а учасниками - депутати облради, керівники тепло- та газопостачальних організацій, представники первинних профспілкових організацій підприємств Сумщини.

Читайте такожЯценюк вимагає погасити борги за компослуги до початку опалювального сезону

«Присутні наголошували на тому, що нині жителі області, як і всієї країни, переживають важкий кризовий період. Виросли ціни на продукти харчування, ліки, товари першого вжитку, тарифи на енергоносії, комунальні послуги. Учасників круглого столу цікавило питання, чому Україна видобуває достатньо газу для потреб населення, але те ж населення платить непідйомні для більшості тарифи. Тим більше, що в Конституції України прописано, що надра належать народові. А низькі зарплати, соціальні стандарти, безробіття ставлять сумчан за межу бідності», – зазначає прес-служба.

Лаврик зазначила, що підвищення тарифів викликає об’єктивні скарги мешканців області, та наголосила на необхідності встановлення лічильників, проведенні енергетичного аудиту.

Читайте такожСубсидії на оплату компослуг вже отримують 2,8 мільйона сімей

«Депутати обласної ради почали піднімати цю тему ще з кінця березня. Були направлені звернення до президента України, Кабінету міністрів, всім народним депутатам. Але жодної відповіді від народних обранців на голос і прохання громад не надійшло», – відзначила Лаврик.

У прийнятій учасниками заходу заяві «Про обґрунтованість встановлення тарифів на газ та теплопостачання» йдеться про те, що тарифи можна знизити за рахунок скасування податків, а саме ПДВ, рентної плати за видобування газу, зниження нормативу споживання газу, виключення з розрахунку ціни імпортованого газу, що заміститься вітчизняним тощо.

Читайте такожКабмін підтвердив зниження ціни на газ для населення в опалювальний сезон

«З метою недопущення зниження рівня життя населення Сумської області та громадян України, вимагаємо: встановити прозорі, економічно обґрунтовані тарифи на природний газ та теплопостачання для населення, погоджувати тарифи з представниками громадських організацій відповідно до норм Генеральної угоди; здійснити заходи для зменшення податкового навантаження при формуванні ціни на газ; врегулювати питання використання видобутого природного газу в Україні для потреб населення та закріпити це питання окремою постановою КМУ; зобов’язати уряд розглянути на своєму засіданні результати перевірок Антимонопольним комітетом підприємств-монополістів (газу, опалення) та оприлюднити результати», – підкреслюється в заяві.