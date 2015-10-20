Політолог назвав лідерів та аутсайдерів у сфері антикорупційної політики

У складі уряду остаточно визначилися лідери і аутсайдери у сфері антикорупційної політики. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Політолог зазначив: «За шкалою секторально-галузевої прозорості, перші місця займає трійка євроміністрів — глава Мінфіну Наталія Яресько, міністр АПК Олексій Павленко і міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус. Цих міністрів і ввірені їм галузі можна назвати найєвроінтегрованішими у складі Кабміну Яценюка. За останні півроку вони помітно додали в прозорості, у тому числі і за рахунок системного та конструктивного діалогу з європейськими та міжнародними структурами», — сказав експерт.

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Вадим Карасьов нагадав, що «такі висновки підтверджує і соціологічне дослідження Transparency International «Рівень сприйняття корупції бізнесом. Друга хвиля». Так, згідно з дослідженням, аграрна галузь стала чи не єдиною в країні, яка досягла позитивних результатів у боротьбі з корупцією. Оцінка рівня корупції порівняно з весною поточного року тут покращилася з -0,97 до -0,69 балів. Кількість підприємств галузі, які стикалися з корупцією, зменшилася з 14,4% до 12,9%.

«Першу п'ятірку з прозорості та боротьбі з корупцією замкнули глава МВС Арсен Аваков та Міністр освіти і науки Сергій Квіт. Серед аутсайдерів МОЗ з незрозумілою кадровою політикою і регулярними тендерними скандалами. Зауважу Мінсоцполітики, де не змогли налагодити прозорий механізм субсидування громадян. Не вщухають корупційні скандали і в сфері компетенції Міненергетики, що також не додає прозорості даному відомству», — сказав Вадим Карасьов.