Бюлетені для виборів до Закарпатської облради з чотирьохгодинним запізненням привезли до Ужгорода (фото)
20:52, 23 жовтня 2015Політика
320 0
Найближчим часом бюлетені почнуть розпаковувати та розподіляти по ТВК.
Через поломку авто доставка бюлетенів затрималася на 4 години / mukachevo.net
Близько 19:15 вантажівка з новими бюлетенями прибула під будівлю Закарпатської ОДА на площі Народній в Ужгороді, де засідає обласна комісія.
Про це повідомляє Mukachevo.net.
Читайте такожРада коаліції попросила ЦВК передрукувати бюлетені для Маріуполя і Тернополя
Вантаж чекають представники ТВК, правоохоронці та журналісти ще з 15:30, але через поломку авто доставка бюлетенів затрималася на фактично 4 години. Найближчим часом бюлетені почнуть розпаковувати та розподіляти по ТВК.
Як розповів водій вантажівки, він провів у дорозі 12 годин. Під Свалявою дійсно сталася поломка - заклинили гальма. За словами водія, це через круті повороти на перевалах, які йому довелося долати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter