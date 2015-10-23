Бюлетені для виборів до Закарпатської облради з чотирьохгодинним запізненням привезли до Ужгорода (фото)

Близько 19:15 вантажівка з новими бюлетенями прибула під будівлю Закарпатської ОДА на площі Народній в Ужгороді, де засідає обласна комісія.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

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Вантаж чекають представники ТВК, правоохоронці та журналісти ще з 15:30, але через поломку авто доставка бюлетенів затрималася на фактично 4 години. Найближчим часом бюлетені почнуть розпаковувати та розподіляти по ТВК.

Як розповів водій вантажівки, він провів у дорозі 12 годин. Під Свалявою дійсно сталася поломка - заклинили гальма. За словами водія, це через круті повороти на перевалах, які йому довелося долати.