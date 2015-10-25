У Сумах голова та члени ДВК заповнювали протоколи напередодні виборів – ОПОРА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області Ірина Стегній.

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«Вчора ввечері голова і члени дільничної виборчої комісії, розташованої у Палаці культури імені Фрунзе, влаштували «пробне» заповнення протоколів і почали вносити в них назви партій, хоча законом заборонено робити це до закінчення голосування. Наш спостерігач перевірив цю інформацію, викликав міліцію, протоколи вилучені. За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка», - зазначила Стегній.