Порошенко: оцінки міжнародних спостерігачів свідчать, що адмінресурс на виборах не застосовувався
14:34, 26 жовтня 2015Політика
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За попередніми оцінками міжнародних спостерігачів неурядових організацій, адміністративний ресурс на місцевих виборах був відсутній.
Порошенко заявив про відсутність застосування адмінресурсу / Фото УНИАН
Про це заявив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.
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"Мені приємно констатувати, що, за попередніми оцінками міжнародних спостерігачів неурядових організацій - вони констатували відсутність адміністративного ресурсу і адміністративного впливу на волевиявлення громадян”, - сказав Порошенко.
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