Порошенко: оцінки міжнародних спостерігачів свідчать, що адмінресурс на виборах не застосовувався

Про це заявив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.



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"Мені приємно констатувати, що, за попередніми оцінками міжнародних спостерігачів неурядових організацій - вони констатували відсутність адміністративного ресурсу і адміністративного впливу на волевиявлення громадян”, - сказав Порошенко.