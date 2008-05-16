Прогноз Яценюка: «театр абсурду» закінчиться перевиборами

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає можливості проведення дострокових парламентських виборів, якщо не буде досягнуто порозуміння у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив: «Україна деградує політично і економічно як в середині, так і ззовні».

За його словами, все те, що відбувається в країні протягом досить тривалого часу, - це «театр абсурду».

«Країна розвалюється виключно руками влади», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що від повного розвалу її вдається зберегти лише «завдяки мудрості українців».

«Або ми з вами покажемо, що ми здатні спільно – і ліва, і права частина залу - нести відповідальність, або тут, в цьому залі будуть сидіти інші люди, причому в найкоротші терміни», - наголосив він.

Він додав, що «напевно, так і відбудеться».

А.ЯЦЕНЮК запропонував провести спільне засідання за участю Президента України, прем’єр-міністра України, голови ВР та керівників фракцій «на будь-якому майданчику – у Президента України, у Кабінеті міністрів або у Верховній Раді», під час якого обговорити основні напрямки розвитку держави на 2008 рік.

Він вважає, що необхідно визначити «інституційну і економічну проблематику» та написати «короткий поетапний план дій».