Ющенко доручив СБУ і ГПУ «навести порядок» у Фонді держмайна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Службі безпеки і Генпрокуратурі навести порядок у Фонді державного майна, у тому числі і щодо фінансування цієї інституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що, починаючи з квітня, конституційний орган держави не фінансується для ведення операційної діяльності.

Звертаючись до керівництва Генпрокуратури і СБУ, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Я хотів би спитати у вас прямо – в цій країні Конституція працює? Майте позицію, я від вас чекаю, що ви захистите Конституцію, право, закон. Шановний генпрокурор, Служба безпеки і всі правоохоронні органи, майте мужність до забезпечення верховенства права».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його надзвичайно турбує ситуація з Фондом держмайна. Він пообіцяв, що лад в цій установі буде наведено.

«Щоб ні в кого не було сумнівів, але на жаль те, що відбувається, коштує не тільки людської репутації, це наносить колосальну шкоду Українській державі, і з цього я сумую», - сказав Президент.

Він повторив свою позицію, що право на звільнення або призначення керівництва Фонду держмайна, чи здійснення будь-яких інших дій щодо цього конституційного органу належить виключно парламенту. Він зауважив, що він не дасть можливості порушувати Конституцію ні опонентам, ні союзникам.

Водночас, Президент зауважив, що його не здивували події навколо ФДМУ. «Я розумію, наскільки ласими шматками є ліс, земля, матеріальні активи, якими керує Фонд держмайна, місцеві органи влади. Я розумію, що це останній рубікон політичного перерозподілу національного багатства», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.