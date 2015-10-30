Пайєтт: Корумповані судді в Україні залишаються безкарними, люстрація повинна бути завершена

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції Бізнес-ради США-України та Київської школи економіки.

Посол наголосив, що українська влада повинна продовжувати впроваджувати реформи в напрямку зміцнення незалежності, відповідальності та цілісності судової системи.

Читайте такожПайєтт озвучив "кращу відповідь" недругам України

"Перше: Україна може впровадити закон щодо відновлення довіри у судовій системі. Люстрація не закінчена. Після того, як уже цей процес триває більше року, корумповані судді все ще займають свої посади. Судді залишаються безкарними, коли вони зневажають права людини або демонструють презирство до верховенства права", - наголосив дипломат.

У цьому зв'язку Пайєтт зауважив, що "тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції потребує більше часу, щоб її життєво важлива робота була завершена".

"І судова система повинна слідувати рекомендаціям комісії, щоб люстраційний процес приніс справжні результати", - наголосив Пайєтт.

Також посол звернув увагу на необхідність зміцнення судового самоуправління, щоб українські суди могли працювати без політичного втручання і корупції.

У цьому зв'язку Пайєтт сказав: "Коли впливова або корумпована людина телефонує, намагаючись отримати судове рішення... Суддя повинен бути спроможним покласти слухавку і бути впевненим, що він захищений незалежністю судової системи".