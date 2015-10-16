Люстрація не дала ефекту, на який очікувало суспільство - представник України у ВК

Про це заявив представник України у Венеційській комісії, перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи рік з моменту прийняття закону «Про очищення влади».

Він нагадав, що реакція експертів Венеційської комісії на прийняття люстраційного закону була критичною. Втім за рік його дії влада так і не внесла зміни до закону «Про очищення влади», на яких наполягала Венеційська комісія. Та які українська сторона востаннє зобов’язувалась проголосувати до 1 вересня 2015 року.

«Влада проігнорувала всі рекомендації Венеційської комісії, щодо приведення люстраційного закону у відповідність до європейських стандартів, що могло б дійсно дати результат і зробити процес люстрації в нашій державі цивілізованим. Нажаль влада показує, що для неї важливий сам процес, а не результат», - сказав Володимир Пилипенко.

За його словами, позиція Венеціанської комісії щодо українського Закону «Про очищення влади» є незмінною. Закон потребує суттєвого доопрацювання, він не відповідає базовим європейським стандартам з дотримання прав людини. А також не відповідає критеріям люстрації, визначеним резолюціями Ради Європи.

«Перше і основне – відповідальність з питань люстрації повинна бути індивідуальною. Вина кожної конкретної особи повинна бути доведена. Друге – це створення окремого незалежного органу, який відповідав би за проведення люстрації в Україні, він має бути незалежним від уряду. Третє – розмежувати такі поняття як люстрація та боротьба із корупцію. Четверте – захистити осіб, щодо яких проводиться люстрацій на перевірка, від розголошення інформації. Списки людей, які, нібито, підпадають під дію закону про люстрацію, до моменту її завершення не повинні обговорюватись публічно ані міністрами, ані депутатами, ані громадськими активістами - це елементарний захист ділової репутації та приватного життя. Не може людина бути визнаною винуватою, поки її вину не доведено в суді. Так само і в процесі люстрації. Венеціанська комісія висловлює велику стурбованість з приводу того, що в Україні процес люстрації перетворився на звинувачення в бік один одного і має велику політичну складову», - пояснив Володимир Пилипенко.

Наступне зауваження Венеційської комісії стосується люстрації суддів, яка, згідно рекомендацій експертів, повинна відбуватись за окремим законом. Претензія ВК полягає в тому, що суддів не можна люструвати за процедурою, яка виписана в Законі «Про очищення влади», оскільки вона не відповідає Конституції України.

Він також нагадав, що голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо ще взимку минулого року наголошував, що не рекомендує застосовувати Закон «Про очищення влади» до внесення змін та приведення його у відповідність із стандартами Ради Європи. Ці та інші зауваження чітко зазначені у висновку європейських експертів.

«На жаль, українська влада не звертає на це уваги, і люстрація, що не відповідає європейським стандартам, триває повним ходом. У майбутньому, якщо Україна не змінить своє ставлення до цього питання, це загрожує повним провалом процесу люстрації в Україні. Тобто кінцевої мети – очищення влади, досягнуто не буде. І справа не в політичній площині, а суто в юридичній. Законопроект про зміни до закону «Про очищення влади», в яких були б враховані рекомендації Венеційської комісії, в парламенті відсутній. Це свідчить про те, що влада немає бажання щось змінювати. А виправляти наслідки буде вже інший уряд, і інша влада. На що, напевне, і розраховують ідеологи люстрації», - резюмував представник України у Венеційській комісії.