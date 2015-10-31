УКРОП зробив заяву щодо тиску президента на політичних опонентів

Про це йдеться в заяві партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» світовій громадськості.

"Системні політичні репресії проти патріотичних партій і політиків є невід'ємною частиною стратегії Росії щодо недопущення європейської інтеграції України. На превеликий жаль, Петро Порошенко і частина правоохоронних органів, що перебувають під його контролем, є не більш ніж інструментами реалізації політичних амбіцій Володимира Путіна.", - зазначають в УКРОПі.

У політсилі наголошують, що розформування добровольчих з'єднань і масові арешти добровольців, затримання активістів «Свободи» за звинуваченнями в актах насильства стосовно бійців «Беркуту» в часи Євромайдану і сьогоднішні масові обшуки та арешти активістів і членів партії УКРОП – це ланки одного ланцюга.

"Репресії ведуться проти всіх політичних сил, які послідовно виступають проти постійного «особливого статусу» і «виборів» на окупованих територіях до виведення російської техніки і найманців. Порошенко взяв на себе зобов'язання протягнути через парламент згубні для країни зміни до Конституції. Цими репресіями він продемонстрував, що готовий діяти проти патріотів будь-якими методами", - йдеться в заяві партії.

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Руками Петра Порошенка Володимир Путін мстить особисто Геннадієві Корбану і всім дніпропетровцям за те, що вони відстояли місто і не здали його терористам. Зараз вже стало очевидним, що здача Дніпропетровська Олександру Вілкулу та проросійським колаборантам з «Опозиційного блоку» є зобов'язанням, яке на себе взяв Петро Порошенко перед президентом Росії. Виконуючи домовленості, український президент готовий піти не тільки на систематичне порушення закону, ігнорування демократичних процедур, а й поставити країну на межу розпаду.

Зате, зачистивши політичне поле України від патріотів, від тих, хто не боїться говорити правду в обличчя, президент Порошенко отримає можливість і далі успішно розвивати свій бізнес в Росії.

"Політрада партії УКРОП впевнена, що у ворогів України нічого не вийде. Під час цих передвиборчих перегонів ми не дозволили здати без бою пропутінським колаборантам Дніпропетровськ, Маріуполь, Павлоград. Ми продовжуємо боротися за єдність і незалежність нашої країни. Наша мета – притягнення до відповідальності всіх зрадників, всіх, хто працює на ворога України, – незалежно від посад, які ці люди обіймали чи обіймають у владній ієрархії. Ми зуміли відстояти нашу незалежність і суверенітет торік, стримавши російську агресію в гібридній війні, зуміємо перемогти і цього року, незважаючи на арешти, обшуки і масовий підкуп виборців.", - наголошується в заяві.