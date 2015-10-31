СБУ влаштувала обшук у приймальні Філатова в Дніпропетровську
У суботу, 31 жовтня, співробітники СБУ нагрянули з обшуком до громадської приймальні народного депутата, члена політради УКРОПу Бориса Філатова в Дніпропетровську.
Про це повідомив парламентарій Олександр Дубінін.
«Я хотів потрапити в громадську приймальню народного депутата Бориса Філатова. Мене не пустили, мотивувавши це тим, що зараз выдбуваються слідчі дії. У кого вони тривають – не сказали. На питання, чому я як народний депутат не можу потрапити до приймальні, подивитися, чи дотримуються закони при проведенні слідчих дій, мені відповіли: «У нас немає повноважень», – сказав Дубінін.
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За його словами, співробітник СБУ подзвонив слідчому, але той повторив вказівку нікого не пускати.
"У даному випадку йде повне зневажання законів: не дотримуються статті Конституції України, порушується закон про статус народного депутата. На жаль, порушуючи конституційні права громадян, сьогодні наша влада робить чергову помилку", – вважає нардеп.