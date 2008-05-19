Жовтяк розказав ГПУ та СБУ про “суперкаруселі” на київських виборах

Кандидат на посаду Київського міського голови Євген ЖОВТЯК закликає силові структури порушити кримінальну справу за публікаціями в ряді ЗМІ про підготовку до здійснення на виборах столичного міського голови масової купівлі голосів виборців із застосуванням методу так званої „каруселі”.

Про це йдеться у зверненні Є.ЖОВТЯКА до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, в. о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Копію звернення отримав УНІАН.

Є.ЖОВТЯК у зверненні пише, що в ряді ЗМІ останніми днями з’явились публікації про те, що штаби кількох кандидатів у мери (йдеться як мінімум про чотири штаби - УНІАН) ведеться підготовка до масштабного підкупу виборців за методом “каруселі”. Виборцям пропонуватиметься опустити заповнений за конкретного кандидата бюлетень на виборчій дільниці, натомість винісши і передавши вказаним людям чистий бюлетень. За даними ЗМІ, за участь у “каруселі” пропонуються кошти до 150 доларів. Унікальність нинішніх виборів, зазначають ЗМІ, полягатиме в тому, що “карусель” застосовуватиме не один штаб, як це відбувається зазвичай, а саме кілька. Таким чином, кожен штаб думає не лише про купівлю голосів на користь власного кандидата, а й про нейтралізацію “конкурентів”. Виходячи з цього, звертають увагу деякі Інтернет-сайти, один із штабів готується застосувати “суперкарусель”, коли виборцеві платитимуть не лише за винесений з дільниці чистий бюлетень, а й за отриманий в штабі-“конкуренті” і заповнений на користь іншого кандидата бюлетень.

Таким чином, за даними цих ЗМІ, йдеться про можливість виборцем отримати до 350 доларів в день виборів.

Є.ЖОВТЯК просить у своєму зверненні до глав силових відомств перевірити викладені факти і в разі їх підтвердження вжити всіх передбачених Законом заходів для припинення підготовки та недопущення злочину проти виборчих прав і свобод виборців Києва.

Автор звернення посилається на те, що такі права гарантовані Конституцією України, і стаття 97 Кримінально-процесуального кодексу України в разі порушення таких гарантій дає право на відкриття кримінальної справи за фактом недотримання виборчого законодавства.