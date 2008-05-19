Жовтяк розказав ГПУ та СБУ про “суперкаруселі” на київських виборах
"Заробити" можна до 350 доларів...
Кандидат на посаду Київського міського голови Євген ЖОВТЯК закликає силові структури порушити кримінальну справу за публікаціями в ряді ЗМІ про підготовку до здійснення на виборах столичного міського голови масової купівлі голосів виборців із застосуванням методу так званої „каруселі”.
Про це йдеться у зверненні Є.ЖОВТЯКА до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, в. о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Копію звернення отримав УНІАН.
Є.ЖОВТЯК у зверненні пише, що в ряді ЗМІ останніми днями з’явились публікації про те, що штаби кількох кандидатів у мери (йдеться як мінімум про чотири штаби - УНІАН) ведеться підготовка до масштабного підкупу виборців за методом “каруселі”. Виборцям пропонуватиметься опустити заповнений за конкретного кандидата бюлетень на виборчій дільниці, натомість винісши і передавши вказаним людям чистий бюлетень. За даними ЗМІ, за участь у “каруселі” пропонуються кошти до 150 доларів. Унікальність нинішніх виборів, зазначають ЗМІ, полягатиме в тому, що “карусель” застосовуватиме не один штаб, як це відбувається зазвичай, а саме кілька. Таким чином, кожен штаб думає не лише про купівлю голосів на користь власного кандидата, а й про нейтралізацію “конкурентів”. Виходячи з цього, звертають увагу деякі Інтернет-сайти, один із штабів готується застосувати “суперкарусель”, коли виборцеві платитимуть не лише за винесений з дільниці чистий бюлетень, а й за отриманий в штабі-“конкуренті” і заповнений на користь іншого кандидата бюлетень.
Таким чином, за даними цих ЗМІ, йдеться про можливість виборцем отримати до 350 доларів в день виборів.
Є.ЖОВТЯК просить у своєму зверненні до глав силових відомств перевірити викладені факти і в разі їх підтвердження вжити всіх передбачених Законом заходів для припинення підготовки та недопущення злочину проти виборчих прав і свобод виборців Києва.
Автор звернення посилається на те, що такі права гарантовані Конституцією України, і стаття 97 Кримінально-процесуального кодексу України в разі порушення таких гарантій дає право на відкриття кримінальної справи за фактом недотримання виборчого законодавства.