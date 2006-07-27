Тимошенко: у разі підписання Універсалу БЮТ перейде в опозицію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ще раз підкреслює, що у випадку підписання Універсалу її політична сила перейде в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після завершення першого дня роботи круглого столу за участю Президента України та лідерів політичних сил.

«Якщо закріпиться ця коаліція і не буде дострокових виборів для того, щоб люди мали можливість сказати, чи сприймають таке радикальне повернення назад, якщо це буде, безумовно, наша політична сила буде працювати в опозиції, а для того, щоб працювати в опозиції, ніякі документи підписувати не потрібно», - сказала вона.

Вона ще раз висловила свою позицію щодо того, що лише 15 голосів представників Соцпартії привели до спроб реваншу у політиці України.

«15 голосів відрізняє одну стратегію від іншої. І ці 15 голосів, на жаль, вони переметнулися на інший бік», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Фактично зараз відбувається реванш, фактично відбувається повернення до того, з чим суспільство боролося на останніх президентських виборах і ніякий документ, на жаль, не прикриє ті срамні місця, тому що вони будуть просто випирати», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що, незважаючи на своє рішення відмовитися від підписання Універсалу, прийшла сьогодні на засідання круглого столу, тому що поважає Президента, який її запросив, а також представників громадськості, які брали участь у засіданні круглого столу.

Щодо завтрашнього дня, то Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що прийде на засідання, якщо Президент її запросить.