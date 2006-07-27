Круглий стіл почнеться не раніше 12.00

Засідання круглого столу продовжиться завтра не раніше 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після завершення першого дня роботи круглого столу за участю Президента України, лідерів політичних сил та представників громадськості заступник голови Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

«Завтра з 10.30 робоча група продовжить працювати, і ми очікуємо, що після 12 год. учасники круглого столу знову зберуться», - сказав він.

Коментуючи результати першого дня роботи круглого столу, І.ВАСЮНИК зазначив, що загальний настрій його учасників, на переконання співробітників Секретаріату, полягає у необхідності домовитися і домовитися швидко. При цьому І.ВАСЮНИК висловив думку, що більшість учасників круглого столу, крім, можливо, лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА, наголосили на тому, що не має системної кризи, а є криза парламентська, а точніше – криза довіри між політиками.