Британський дипломат озвучив основну проблему Збройних сил на шляху України до НАТО

Міністерство оборони України і Генеральний штаб в умовах війни на Донбасі повинні збалансувати зусилля у проведенні необхідних реформ на шляху до вступу в Організацію північноатлантичного договору (НАТО).

Про це в ефірі 5 каналу сказала аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії Керен МакТір.

"Для того, щоб стати членом НАТО, Україна має досягти певних стандартів, технологічних стандартів з рівня тренування, оперативних можливостей. Це ціла система для майбутніх членів НАТО, щоб підготувати їх до членства в НАТО. Я думаю, що Україна готова до цього вже сьогодні, але моя думка, і це потрібно українцям, як я вже це сказала - Україна готова вступити в НАТО вже сьогодні. Я бачу прагнення, і наскільки я знаю, ваші Збройні сили та Міністерство оборони, вони прагнуть розвиватися", - сказала МакТір.

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Вона повідомила, що з українською стороною було багато розмов про стандарти НАТО та їх імплементацію, що є ключовим питанням.

"На мою думку, основна проблема, з якою стикаються Збройні сили та Міністерство оборони, це факт, що вони повинні збалансувати зусилля, зосереджені на процесі реформування", - сказала МакТір, зауваживши, що реформування повинно відбуватися в умовах, коли на сході країни йде війна.

"Ми на Заході не повинні недооцінювати те, як складно досягти прогресу в реформах, які продовжують запроваджуватися, і яка складна операція проходить на Донбасі. Я вважаю, що питання збалансованості сил є основною проблемою на сьогодні", - вважає аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії.