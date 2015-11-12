У МВС попередили про провокації проросійської політсили під час другого туру виборів
Найбільш "гарячими" містами в другому турі можуть стати Дніпропетровськ, Миколаїв, Павлоград, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпродзержинськ та Ужгород.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Він зазначив, що саме в цих містах можуть відбуватися суттєві провокації проросійської політичної сили "Опоблок".
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"Оскільки ситуація в зоні АТО значно погіршилася, такі іхні дії можуть бути санкціоновані Кремлем і спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в країні в період загострення на східному фронті", - вважає Шкіряк.
Крім того, він повідомив, що підрозділи Національної поліції перейшли на посилений режим чергування та патрулювання в усіх містах, де буде проведено другий тур виборів.
Найбільш "гарячішими" містами в другому турі можуть стати: Дніпропетровськ, Миколаїв, Павлоград, Мелітополь, Запоріжжя, ...Posted by Зорян Шкіряк on 12 ноября 2015 г.