Сорос про реформи держслужби в Україні: Низька зарплата чиновників породжує корупцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході конференції "Реформи: долаючи «стару» Україну".

Відомий меценат зазначив, що важливо в Україні провести реформу державної служби та податкової системи. Він звернув увагу, що всебічна законодавча база для реформи держслужби була розглянута у першому читанні у Верховній Раді ще у квітні.

На його переконання, "президент України та прем'єр-міністр повинні подбати про те, щоб остаточне голосування за ці закони, яке заплановане на 24 листопада, було успішним".

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Відомий фінансист нагадав, що Європейська комісія зарезервувала значні кошти для підвищення заробітної плати для державних службовців, але обумовила виділення цих коштів необхідністю впровадження нового законодавства про державну службу. До цих умов також відноситься схвалення Кабінетом міністрів України стратегії та відповідного плану дій.

Сорос нагадав заяву голови представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського, що ЄС надасть допомогу Україні для реформи державної служби. Сума, яку ЄС планує надати Україні, становить 160 мільйонів доларів.

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Як зазначив Сорос, насправді, цих коштів недостатньо. "Крім того, фатальний недолік чинного плану полягає у тому, що заробітна платня членів уряду і парламентаріїв обмежена сумою, яка становить близько 290 євро", - сказав Сорос.

Він переконаний, що така низька зарплата породжує корупцію.