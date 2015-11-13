"Військові кухарі" обходяться Міноборони значно дорожче аутсорсингу – експерт

16:25, 13 листопада 2015
Суспільство
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На думку Жовтенка, розповіді про «шведський стіл» у солдатських їдальнях – бутафорія.

Иллюстративная фотография / Фото УНИАН

Експеримент Мінобоорони з харчуванням військових у Львівській академії сухопутних військ показав повну неспроможність ідеї повернення до армії «військових кухарів».

Про це на сайті «Новое время» повідомив експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко.

«Повернення військовим частинам старої «совкової» традиції самостійно забезпечувати військовослужбовців харчуванням вже принесло перші результати: у Львівській академії сухопутних військ курсанти замінили на кухні прибиральниць і посудомийок. Є інформація і про випадки отруєнь», - пише Жовтенко.

За його словами, «адвокати» повернення кухонних нарядів стверджують, що, позбувшись від великих компаній, які годували військові частини, можна поліпшити раціон солдата, а знизити витрати, але в дійсності це не так.

«Зараз добовий набір продуктів на одного солдата у військових частинах, де проводиться експеримент, складає 57,24 грн. Компанії, які ще недавно працювали в частинах, де проходить експеримент, брали за свої послуги дорожче -58,98 грн. Але в цю суму включені всі витрати – зарплата кухарів, миючі засоби, вода, електроенергія, податки. В середньому «непродуктові» витрати у подібних підприємств громадського харчування становлять близько 35%. Виходить, витрати на харчування військових у ході експерименту не зменшилися, а зросли на 27%. Це без урахування безкоштовного праці курсантів або солдатів, яких залучають до робіт на кухні. І при тому, що для експерименту вибиралися частини зі зразковими столовими, укомплектованими новими обладнання. А якщо взяти «тих, хто відстає», порахувати ціну обладнання та закласти його в собівартість?» - розповідає експерт.

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На його думку, розповіді про «шведський стіл» у солдатських їдальнях – бутафорія. «Що стосується шведського столу, то рядові військовослужбовці все одно отримують їжу порційно. Достаток у частинах, де проводиться експеримент, що існує тільки в об'єктивах телекамер», - вказує Жовтенко.

Експерт стверджує, що ідея «волонтерського десанту» залучити міжнародні торговельні мережі до постачання продуктів в армію також себе не виправдала.

«Наскільки вдалося з'ясувати, одна з них (відома ритейлеровая мережа) брала участь у тендері на постачання продуктів для Львівської академії Сухопутних військ, де і проводиться експеримент. Але не виграла. Поставляє в академію продукти колишня компанія, яка раніше ще й годувала курсантів – її ціни виявилися найдоступнішими», - повідомляє Жовтенко.

Експерт вважає, що у керівників проекту «Волонтерський десант», судячи з їхніх висловлювань, немає чіткого уявлення про оптимальну систему харчування військовослужбовців.

«Мова йде про якусь «гібридну модель». Десь свої кухарі, десь аутсорсинг, десь солдатів годуватиме місцевий ресторан. Що в підсумку отримаємо? Анархію? Відсутність якої-небудь системи, контролю, чіткого дотримання стандартів. І до того ж корупцію», - стверджує Жовтенко.

Якщо Міноборони намагається економити, вважає експерт, контракти на поставку, як продуктів, так і на надання самої послуги годування солдатів, потрібно укладати на 3-4 роки. Тоді у підприємств – переможців тендерів з'явився стимул інвестувати кошти у власну переробку та зберігання сільгосппродукції, що зменшить їх витрати.

«Питання організації армійського харчування – суто практична. Не можна знищувати працюючу систему лише тому, що основних аутсорсингових компаній чотири, а не сім або десять, або тому, що вони забезпечують частини харчуванням вже не перший рік», - резюмує експерт.

Як повідомлялося, у Львівській академії сухопутних військ та Одеській береговій базі МВС проводиться експеримент, який передбачає передачу функцій продовольчого забезпечення солдатів безпосередньо військовим частинам.

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