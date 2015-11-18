УКРОП вважає мера Кривого Рогу нелегітимним та скликає прихильників на протести проти фальсифікації виборів

Про це йдеться у заяві партії, опублікованій на її офіційному сайті.

«Ми попереджаємо, що всі рішення, які він стигне ухвалити на цій посаді, будуть визнані незаконними одразу після відновлення законності та справедливості у визначенні переможця на виборах міського голови Кривого Рогу. Ми не підтримуватимемо жодного рішення проголошеного «мера» і всіляко, політичними та судовими методами, сприятимемо тому, щоб відновлення справедливості настало якомога швидше. Клан Вілкулів не має права, наплювавши на думку людей, і далі спокійно грабувати місто та його мешканців!» – наголосили в УКРОПі.

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У партії засудили позицію криворізьких організацій демократичних сил, які мовчки освятили «царювання» Вілкула у цьому стратегічно важливому місті, що, слідом за Дніпропетровськом, сказало «ні» залишкам режиму Януковича. «Ми закликаємо центральні органи «Батьківщини», «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Блоку Петра Порошенка» надати оцінку діям своїх представників у Кривому Розі та провести очищення партійних лав від тих, хто підтримує прокремлівську «п’яту колону», – наголосили в УКРОПі.

Крім того, УКРОП буде домагатися зміни нелегітимного складу ЦВК та притягнення до відповідальності всіх тих, хто позбавляє криворіжців права вільного вибору – від членів Центрального виборчкому до представників дільничних комісій, сказано в заяві партії.

В УКРОПі закликали прихильників партії прийти до Центрвиборчкому у Києві о 15.30 та на «Майдан» біля приміщення міського виконкому у Кривому Розі о 17.00 і «сказати своє слово проти «царювання» Вілкула, освяченого Охендовським та його політичними спільниками».

«УКРОП закликає криворіжців не опускати рук. Правда переможе! Патріоти – з вами», – наголошується в заяві.