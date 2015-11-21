Перший заступник голови СБУ назвав головну причину своєї відставки

Перший заступник голови Служби безпеки, начальник Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Віктор Трепак підтвердив інформацію про свою відставку.

Як повідомив Трепак в інтерв'ю виданню ZN.UA, причиною відставки стала неможливість ведення ефективної боротьби з корупцією, тоді, коли генпрокурором є Віктор Шокін.

«Я попросив звільнити мене з посади, яку я обіймаю, «у зв'язку з неможливістю виконання очолюваним мною спеціальним підрозділом визначених законом завдань щодо протидії корупції та організованій злочинності через перебування на посаді генерального прокурора України Шокіна В. М. Це головна причина мого рішення. Хоча й не єдина» - заявив він.

Трепак також повідомив, що перш ніж подати рапорт, він 28 жовтня зустрічався з президентом України Петром Порошенком. Предметом розмови, за його словами, була, зокрема й, і справа так званих «діамантових прокурорів».

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«Насправді я подав два рапорти на звільнення з посади. Перший — 29 жовтня на ім'я голови СБУ. Я діяв згідно з існуючими в Службі правилами: заступник голови подає рапорт про звільнення голові, а той на його підставі вносить подання президенту, який видає відповідний указ. За аналогією з процедурою призначення на цю посаду. Після того, як з моменту подачі рапорту минуло 10 днів і на нього не було належної реакції, 9 листопада я подав другий рапорт — вже безпосередньо на ім'я президента», - повідомив Трепак і додав, що зараз перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трепак написав заяву на ім'я президента про звільнення з посади, які він обіймає.

Пізніше прес-секретар СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію про відставку Трепака і повідомила, що він перебуває на лікарняному.

Президент України призначив Трепака на посаду першого заступника голови СБУ 19 липня 2015 року.