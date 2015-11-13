У СБУ спростували відставку першого заступника голови відомства Трепака: він нібито перебуває на лікуванні

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку з появою непідтвердженої інформації про відставку першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, хочу наголосити, що відповідно до чинного законодавства, рапорт на звільнення першого заступника СБУ має продаватися на голову Служби», - зазначила вона.

Також Гітлянська уточнила, що «в управління щодо роботі з особовим складом СБУ рапорт, про який йдеться у ЗМІ, не надходив. Єдине, що можу сказати, Трепак наразі перебуває на лікуванні».

У зв'язку з появою непідтвердженої інформації про відставку першого заступника СБУ Віктора Трепака, хочу наголосити, що ... Posted by Гітлянська Олена on 13 ноября 2015 г.

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Як повідомляли ЗМІ, Віктор Трепак написав заяву на ім'я президента Петра Порошенка про звільнення із займаної посади.

Згідно з інформацією, причиною свого кроку Трепак назвав неможливість боротьби з корупцією в умовах, коли Віктор Шокін займає посаду генпрокурора.

За даними джерел заяву про відставку Трепак написав ще тиждень тому.

Нагадаємо, президент України призначив Трепака на посаду 19 липня 2015 року.