Кандидат Стрижаков оскаржить в суді оголошення Райковича переможцем виборів в Кіровограді

Про це йдеться у заяві штабу Стрижакова, опублікованому кандидатом на його сторінці в Facebook.

"Ми відкрито заявляємо про те, що у нас вкрали перемогу. Оголошення мером Кіровограда Андрія Райковича - незаконно і буде оскаржуватися нами в суді. Не маючи кворуму та більшості, члени ДВК №867 і №861 від Райковича безпідставно та незаконно визнали недійсними результати виборів на дільницях, де переміг Стрижаков", - сказано в ньому.

Зазначається, що члени ДВК від Стрижакова були відсторонені від роботи, фізично не допускалися на дільниці і не могли перешкодити "безчинству, яке там відбувалося".

Нагадаємо, 23 листопада Кіровоградський міськвиборчком оголосив переможцем виборів мера Райковича.

Згідно з даними відповідного протоколу, за Райковича проголосували 24435 виборців, а за Стрижакова - 24057.

Двоє з присутніх членів ТВК голосували проти таких результатів виборів Кіровоградського міського голови, оскільки 22 листопада ввечері були визнані недійсними результати виборів на дільницях 350867 і 350861, на яких, згідно з попередніми протоколами, Стрижаков в сумі набирав 1008 голосів, а Райкович - всього 378. Таким чином, з урахуванням цих двох дільниць перемогу би отримав Стрижаков.