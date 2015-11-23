ТВК оголосила переможцем спірного другого туру в Кіровограді Райковича (БПП) (документ)

Згідно з даними відповідного протоколу, опублікованого порталом "Гречка", за Райковича проголосували 24435 виборців, а за самовисуванця Артема Стрижакова - 24057.

Таким чином, міська виборча комісія оголосила мером Кіровограда Андрія Райковича, який набрав на 378 голосів більше за oпонента.

Двоє з присутніх членів міської ТВК голосували проти таких результатів виборів Кіровоградського міського голови, адже 22 листопада ввечері було визнано недійсними результати виборів на дільницях 350867 та 350861, на яких, згідно попередніх протоколів, Стрижаков в сумі набирав 1008 голосів, а Райкович - лише 378. Таким чином, з урахуванням цих двох дільниць перемогу би отримав Стрижаков.

В голосуванні взяло участь 50212, або 26,25% з 191282 виборців Кіровограда.

Нагадаємо, за результатами першого туру Райкович отримав 22237 (27,46%) голосів, а Стрижаков - 19917 (24,6%).