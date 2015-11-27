Корбан закликав Садового розпустити депутатів "Самопомочі" в міськраді Дніпропетровська

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Шановний Андрій Іванович Садовий !Хочу Вас поінформувати про можливий нехорошому переломі в українській політиці.... Posted by Gennady Korban on 27 листопада 2015 р.

"Шановний Андрій Іванович Садовий! Хочу Вас поінформувати про можливий нехороший перелом в українській політиці. Сьогодні в Дніпропетровській міськраді відбулася перша сесія новообраних депутатів. Борис Філатов, якому більшість дніпропетровчан висловило довіру, прийняв присягу мера. Однак керівник міської організації «Самопомочі» Артем Хмельников у компанії з депутатами з «Опозиційного блоку» спробували зірвати сесію з метою створення так званої більшості між Самопоміччю і Оппоблоком", - написав Корбан.

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За його словами, керівник організації "Самопомочі" Хмельников продав місця в списку Оппоблоку.

"Андрій Іванович, я добре знаю Вас, як послідовного політика і щирого патріота України. Тому закликаю дати свою оцінку тому, що відбувається і розпустити фракцію «Самопомочі» в міськраді в Дніпропетровську", - написав лідер УКРОПу.

"Я розцінюю дії Ваших однопартійців у Дніпропетровську як підлість і удар зі спини. Так чинять тільки боягузи, і люди, які не поважають життєву позицію свого лідера. Простіше зробити чистку рядів, щоб вони не дискредитували ідею Самопомочі", - зазначив він.