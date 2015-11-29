Поліція Донеччини заявляє про відсутність значних порушень під час виборів у Маріуполі та Красноармійську

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Згідно повідомлення, сьогодні у Маріуполі та Красноармійську зареєстровано 64 повідомлення про можливі порушення, пов’язані з виборами; один факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за рештою тривають перевірки.

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Зокрема, від маріупольців надійшло 59 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, від жителів Красноармійська - 5 звернень. Більшість з них – незначні та пов’язані з порушенням процесу голосування та передвиборчої агітації. Громадяни зверталися до поліції з інформацією про вкидання, пошкодження бюлетенів, проведення опитувань на виборчих дільницях, спробу продажу голосу виборця за окремого кандидата, відмову голосування на дому, тощо.

Зареєстровані поодинокі факти, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Зокрема, у Красноармійську до кримінальної відповідальності притягується 18-річний місцевий житель, який за грошову винагороду у розмірі 100 гривень проголосував під чужим ім’ям. Згідно ч.1 ст.158-1 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз» Кримінального кодексу України виборцю загрожує до 3-х років обмеження волі.

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В поліції нагадали, що розголосу набула ситуація зі «зниклим» членом Красноармійської територіальної виборчої комісії, але виявилося, вона мала побутове підґрунтя.

Чоловіка було знайдено та доставлено до відділу поліції. Як з’ясувалося, він пішов з дому через сімейний конфлікт.

Усі сили та засоби поліції, задіяні у забезпеченні безпеки населення та охорони громадського порядку, залишаються на своїх місцях. Посилений режим несення служби діятиме до 20.00 понеділка.

Маріуполь і Красноармійськ цілодобово патрулюють 38 груп швидкого реагування, з них 31 - у Маріуполі та 7 – у Красноармійську. На забезпечення охорони правопорядку задіяно до 1,5 тис. правоохоронців.

Наразі ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Зазначимо, що згідно з даними Громадянської мережі ОПОРА та Донецької обласної організації "Комітету виборців України", явка виборців у Маріуполі (36,2% - за даними, отриманими спостерігачами ОПОРИ у ДВК; 34,7% - за даними ручних лічильників) та в Красноармійську (36,4%).