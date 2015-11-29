Голосування в Маріуполі: Поліція зареєструвала 46 повідомлень про порушення
У Маріуполі станом на 17.00 поліцейські зареєстрували 46 повідомлень про порушення виборчого процесу.
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Донецькій області.
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Найбільше повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, надійшло до Приморського відділення поліції - 18, у Жовтневому та Іллічівському районах зареєстровано всього по 10 заяв від городян, в Орджонікідзевському районі - 8.
На всі заяви та повідомлення про порушення на місце своєчасно прибувають співробітники поліції, фіксують той чи інший факт, йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у ЦВК запевняють, що голосування в Маріуполі і Красноармійську проходить "майже ідеально".