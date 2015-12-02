Корбан: Фактаж "геббельсівських" фільмів Генпрокуратури не фігурує у справі проти мене

Про це сам лідер УКРОПу розповів в інтерв'ю «Громадському».

«Увесь фактаж, який показували у цих «геббельсівських» фільмах, взагалі не фігурує в кримінальній справі», – заявив Геннадій Корбан.

За словами політика, наразі йому інкримінують викрадення державного службовця, причетність до викрадення колишнього працівника Дніпропетровської міської ради Олександра Величка, махінації з коштами «Фонду оборони країни» та втручання у виборчий процес. Однак, за словами лідера УКРОПу, йому важко пояснити, як усі ці звинувачення пов'язані з організацією ним злочинного угруповання, про яке твердить Генпрокуратура. «Усе це кваліфіковано 31 жовтня як організоване злочинне угруповання. Незрозуміло, хто організатор, незрозуміло, хто виконавці», – зазначив політик.

Водночас Геннадій Корбан спростував інформацію про вилучення нібито двох сотень печаток фіктивних фірм під час обшуку в одному з його офісних приміщень. «Не могло бути такого, що там було 200 печаток. Це були печатки наших підприємств, які знаходились у бухгалтерії, в сейфі. Вони не лежали десь заховані, загорнуті в конверти, як печатки фірм-одноденок», – підкреслив політик, зазначивши при цьому, що силовики дійсно могли вилучити печатки, однак їх було менше сотні й усі вони належать підприємствам, що офіційно зареєстровані: це можна перевірити за ЄДРПОУ.